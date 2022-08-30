İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
AA
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yollardan saat 06.30 itibarıyla araç geçişine izin verilmedi.
Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.