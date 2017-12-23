İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

23 Aralık 2017

İstanbul genelinde dün başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağışı, sabah saatlerinden itibaren Pendik ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal ve Pendik’te kar yağışının etkisini sürdürüyor.

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege’nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 9

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu 13

Kaynak: İHA