İstanbul'da beklenen yağış yoğun trafiğe neden oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da beklenen yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Kenten yüksek bölgelerinde yağış ve sert rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.



Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu da arttı. Vatandaşlar mesai saatinin bitmesiyle birlikte yollara düştü. İBB'nin yoğunluk haritasına göre ise trafik yoğunluğu ise saat 17.35 itibariyle yüzde 85 oldu.