İstanbul'da bekleyiş sürüyor: Vatandaşlar çadır kurdu

İstanbul'da en büyüğü 6,2 olan depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Depremin ardından sokağa koşanlar park, bahçe gibi açık alanlarda toplandı. Bazı vatandaşlar, bulundukları yerde kamp çadırı kurdu.

Çadırlar kurulmaya başlandı

Bağcılar Millet Bahçesi'nde toplanan yüzlerce vatandaş, uzun süreli burada vakit geçirmek için kamp çadırı kurdu.

Fatih'teki Saraçhane Parkı, Fatih Anıt Parkı ve Arkeoloji Parkı'na gelen çok sayıda vatandaş yeşil alanlarda oturmak için evlerinden getirdikleri hasır ve kilimleri yerlere serdi.

Çocuklarıyla Esenyurt'taki Necmettin Erbakan Parkı'nda beklemeyi tercih eden vatandaşlar, burada yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Esenyurt mevkisindeki yeşillik alanda çok sayıda vatandaşın beklediği, bazılarının da çadır kurduğu gözlendi.

Avcılar'da çok sayıdaki çocuk parkı vatandaşların akınına uğradı. Göl kenarında bulunan Paşaeli Parkı'ndaki yoğun kalabalık da dikkati çekti.

Taksim Meydanı ve çevresinde bulunan vatandaşlar ve turistler, açık alanlarda, banklarda ve merdivenlerde oturarak vakit geçirdi. Gezi Parkı'na gelen bazı vatandaşların çimenlik alana çadır kurduğu görüldü.

Deprem sonrası ilçelerde son durum

Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı'na gelenler, buradaki banklarda oturmayı tercih etti. Bazıları yanlarında getirdikleri kamp sandalyesinde oturarak vakit geçirdi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı önündeki yeşil alanlarda da bekleyişler sürüyor.

Depremin ardından Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Burada faaliyet gösteren bir kahve zinciri mağazası, vatandaşlara ücretsiz su ve kahve ikramında bulundu.

Ataşehir'deki İçerenköy Çeşme Parkı ile Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'na gelen vatandaşlar çardaklarda, kurdukları masalarda veya çimenlik alanlarda yerlere serdikleri örtüler üzerinde oturarak vakit geçirdi.

Okul binaları ve bahçeleri vatandaşların kullanımına açılırken, bazı vatandaşların bu noktalarda bekleyerek vakit geçirdiği gözlendi.