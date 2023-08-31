İstanbul'da beş ilçede scooter'ların hızı düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, elektrikli scooter'ların hız sınırı da gündeme geldi.

Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde saatte 20 kilometre olan elektrikli skuterlerin hız sınırının saatte 12,5 kilometre olarak düzenlenmesine karar verildi.

Toplantıda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattına ücretsiz aktarma teklifi de kabul edildi.