İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da kar tatili olan ilçeler hangisi? İstanbul'da kar tatili var mı? Beykoz'da okullar tatil mi? Sarıyer...

İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde eğitime 2 Ocak'ta ara verildi

İstanbul'da yağan kar bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın (2 Ocak) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle İstanbul'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi.

Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş ve Kağıthane ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
