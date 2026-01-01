İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da kar tatili olan ilçeler hangisi? İstanbul'da kar tatili var mı? Beykoz'da okullar tatil mi? Sarıyer...

İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde eğitime 2 Ocak'ta ara verildi
İstanbul'da yağan kar bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın (2 Ocak) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor.
Kar ve buzlanma nedeniyle İstanbul'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi.
Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş ve Kağıthane ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA