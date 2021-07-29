İstanbul'da bin minibüs ve dolmuş taksiye dönüştürülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB UKOME toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi ele alındı.

Müzakerelerin ardından teklif oy birliği ile kabul edildi. 6 bin 350 minibüs arasından kura yöntemiyle belirlenecek esnaflara taksi plakası verilecek.

Bin yeni kiralık taksi teklifi reddedildi

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, daha önce 5 bin olarak sunduğu İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle artırılması teklifi bin adet olarak revize edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, mevcut sayının yetersiz olduğunu ifade ederek, İstanbul'da yeni taksilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sadece sayıyı artırmanın çözüm olmayacağının altını çizen Demir, taksilerin de otobüsler gibi kamunun elinde olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu ise İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) raporuna göre taksi taşımacılığının dijitalleşmeye geçmesi durumunda taksi artışına gerek olmadığını söyledi.

İmamoğlu: Bin taksi plakasında ısrar edeceğim

Son olarak konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksicilerin plaka satışı değil kiralamaya karşı olduğunu belirterek, çalışmanın esnafın yararına olduğunun altını çizdi.

Düzenlemenin getirileri üzerinde duran İmamoğlu, "Ben bu bin taksi plakasının tartışılmasını ısrarla talep edeceğim. Buraya kimse kişisel olarak katılmıyor, kurumunu temsilen katılıyor. Aile Çalışma Bakanlığı adına katılan arkadaşımız var. Burada taksi meselesi hakkında görüşlerini bildirecekler. Kurum kurum sormaya devam edeceğim merak ediyorum çünkü nasıl bir cevap verecekler." diye konuştu.

İki kez oylama yapıldı

Yapılan ilk oylamada bin adet taksi teklifi 11'e karşı 16 oyla reddedildi.

Oylama sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nun, ilçe belediye temsilcilerini de katarak yeniden oylama yapılmasını istemesi tartışmalara yol açtı.

Yapılan sayımda, toplantıya 39 ilçeden 25 belediyenin temsilcisinin katıldığı tespit edildi. Daha sonra yeniden oylama yapıldı.

CHP'li 14 belediye temsilcisi evet oyu kullanırken 21 belediye temsilcisi ise ret oyu kullandı. Teklif, toplamda 25'e karşı 37 oyla reddedildi.