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İstanbul'da bir aile hekimi COVID-19'dan hayatını kaybetti

İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapan Doktor Aydın Özdemir, COVID-19'dan hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapan Doktor Aydın Özdemir'in COVID-19'dan hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, "İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aydın ÖZDEMİR'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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koronavirüs