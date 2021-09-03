İstanbul'da bir aile hekimi COVID-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapan Doktor Aydın Özdemir, COVID-19'dan hayatını kaybetti.
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Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapan Doktor Aydın Özdemir'in COVID-19'dan hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamada, "İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aydın ÖZDEMİR'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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