İstanbul’da bir ay yaşamanın maliyeti 38 bin 828 TL'ye yükseldi

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir yılda yüzde 75 arttı. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşamanın maliyetinin temmuz ayında 38 bin 828 lira olarak hesaplandığını açıklarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,24 arttığını ortaya koydu.

Bir önceki yılın aralık ayıyla kıyaslandığında ise artış oranının 40,69 olduğu dikkat çekti. Bir önceki yılın temmuz ayına göre temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarına bakıldığında da yüzde 94,31 ile en çarpıcı fiyat artışının zeytinyağında görüldüğü kaydedildi.