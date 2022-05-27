İstanbul'da bir dairede 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Şişli'de Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Y.S.B. (34), B.V. (27) ve Ö.A'nın (29) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 07.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oldu.

İddiaya göre daireden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Ö.A isimli genç kız ile Y.S.B ve B.V isimli şahısları ölü buldu. Yapılan ilk incelemelere göre Y.S.B isimli saldırgan, önce eski sevgilisi B.V. isimli genç kızı silahla vurdu. Y.S.B ardından eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.A.'yı vurup intihar etti. B.V. ile Ö.A olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. (AA-İHA)