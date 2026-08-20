İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi! İstanbul'da deprem mi oldu? Adalar fayında deprem mi oldu? Son depremler listesi...

İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi!
İstanbul'da Adalar açıklarında dün akşam başlayan depremlere bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 11.30'da Adalar ilçesi açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul'un Adalar ilçesi açıklarında dün başlayan sismik hareketlilik sürüyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 11.30'da bölgede 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 11,2 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
En büyük deprem 3,2 büyüklüğünde
Adalar açıklarında dün öğleden sonra yoğunlaşan sarsıntılar içinde en büyük deprem, saat 17.43'te kaydedilen 3,2 büyüklüğündeki sarsıntı oldu.
Depremin, Adalar'ın yaklaşık 10 kilometre açığında meydana geldiği belirtildi.
Yaklaşık 50 mikro sarsıntı kaydedildi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, dün akşamdan bugün öğle saatlerine kadar büyüklükleri 1,1 ile 3,2 arasında değişen yaklaşık 50 sarsıntı tespit edildi.