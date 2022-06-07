İstanbul'da bir haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 2 bin 103 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, “İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt ilçemizde 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 31 Mayıs-7 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur.” denildi.

Kadınların görüntülerini çekip yayınlayanlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, sokakta kadınların gizlice görüntüsünü çekip sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 19’u Pakistan, 5’i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 24 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Haklarında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘cinsel taciz’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hayâsızca hareketlerde bulunmak’, ‘Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması’ suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 17’si sınır dışı edilirken 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA-ANKA)