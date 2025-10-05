İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul'da bugün hangi yollar kapatılacak? İstanbul'da neden yollar kapalı?

İstanbul'da bugün Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na gerçekleştirilecek "Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşü nedeniyle kent genelinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ve alternatif güzergâhların belirlendiği duyuruldu.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır"

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar olarak Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesinin kullanılabileceğini bildirdi.