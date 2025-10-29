İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte kapalı yolların listesi

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve ülkemizin en büyük milli bayramı... Milyonlar yurdun dört bir yanında bu en özel günü büyük bir coşku ile kutlayacak. Kutlamalar kapsamında bazı yollar kapatılacak. Şimdi bu yollar merak ediliyor ve alternatif güzergahlar araştırılıyor.

İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Valiliği kapalı olacak yolların listesini paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada ""Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak." denildi.

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."