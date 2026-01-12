İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Ocak Salı okul var mı?

İstanbul için okul tatil haberi 11 Ocak akşam saatlerinde geldi. Milyonlarca öğrenci tatil haberini alıp büyük sevinç yaşarken 13 Ocak'ın tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

İstanbul Valiliğinin resmi ve sosyal medya hesapları sabahtan itibaren sık sık kontrol ediliyor. Peki bir duyuru geldi mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etti. 13 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'u bulutlu ve yağışsız bir hava bekliyor.

İstanbul Valiliği bugün için tatil duyurusu yapmadı.