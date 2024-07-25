İstanbul'da büyük tehlike! Çatalca sahilinde patlayıcı yüklü jetski bulundu

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli can kurtaranlar, sahilde bir jetski olduğunu fark etti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu tespit eden cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek jetski üzerinde incelemelerde bulundu.

Ukrayna Donanması'na ait olduğu tahmin edilen jetskinin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor. İHA'nın haberine göre; jetskinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. Jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanımlar ve patlayıcı madde olduğu görüldü.