İstanbul'da çete ve silah kaçakçılarına dev operasyon! 165 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 12 ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 165 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "işyeri kurşunlama, yağma, yaralama ve tehdit" eylemlerine karışan motosikletli çeteleri ve silah ticareti yapan grupları hedef aldı. Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda düzenlenen baskınlarda toplam 259 tabanca, biri pompalı tüfek olmak üzere 3 uzun namlulu silah, bin 40 mermi, 329 silah mekanizması, 89 namlu ve 3 yasa dışı atölye ele geçirildi.

Şüphelilerden 94'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 29'una adli kontrol şartı uygulandı. Diğer 42 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz"

Ele geçirilen silahların sergilendiği alanda açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski, yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum"

Operasyonda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi.