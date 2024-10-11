İstanbul'da da hissedilen Bartın Amasra depreminin ardından Naci Görür'den ilk açıklama geldi
Karadeniz’de Bartın Amasra açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerden ve İstanbul’dan da hissedildi. Depremin ardından gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.
Bartın’ın Amasra ilçesinin yaklaşık 120 kilometre açıklarında bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'ta gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,8.
Karadeniz'de 9,33 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden ve İstanbul'dan da hissedildi.
Bölgede panik yaratan Amasra depreminin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.
Prof. Dr. Naci Görür depremin Batı Karadeniz Havzası’nda ve kuzey Doruca orojeni üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.
Naci Hoca, burada kuzeydoğuya doğru uzanan horst ve grabenler bulunduğunu söyledi.