İstanbul'da damacana suya zam: Hamidiye Su yeni fiyatları açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarında artışa gitti. Yapılan zamla birlikte Hamidiye Su markalı iadeli 19 litrelik damacananın fiyatı yüzde 25 artarak 150 liraya yükseldi. Farklı markalara ait iadeli damacana su 170 liraya çıkarken, iadesiz 19 litrelik suyun fiyatı 240 liraya ulaştı. Hamidiye Su, mobil uygulama üzerinden yaptığı duyuruda 1 Şubat'a kadar eski tarifeden satışın süreceğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştiraklerden Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarında artışa gitti. Yapılan düzenlemeyle damacana su ücretlerine yüzde 25'e varan oranlarda zam uygulandı.
Güncellenen tarifeye göre, Hamidiye Su markalı iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 120 liradan yüzde 25 artışla 150 liraya yükseldi. Farklı markalara ait iadeli 19 litrelik damacana su ise yüzde 21,42'lik zamla 140 liradan 170 liraya çıktı.
Damacana iadesiz 19 litrelik suyun fiyatı da artıştan etkilendi. Söz konusu ürünün fiyatı 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya yükseldi.
Yeni fiyatlat şubattan itibaren geçerli olacak
Öte yandan Hamidiye Su mobil uygulamasında yapılan bilgilendirmede, 1 Şubat tarihine kadar mevcut tarifeden satış yapılmaya devam edileceği duyuruldu.