İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 kişi gözaltında, 3 kişi sınır dışı edilecek
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında örgütle bağlantısı bulunmayan ancak vize ihlali tespit edilen 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
3 kişi sınır dışı edilecek
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, baskınlarda örgütle bağlantısı bulunmayan ancak vize ihlali tespit edilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.