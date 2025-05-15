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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 kişi gözaltında, 3 kişi sınır dışı edilecek

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında örgütle bağlantısı bulunmayan ancak vize ihlali tespit edilen 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 kişi gözaltında, 3 kişi sınır dışı edilecek
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

3 kişi sınır dışı edilecek

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, baskınlarda örgütle bağlantısı bulunmayan ancak vize ihlali tespit edilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA