İstanbul’da DEAŞ operasyonu: İstanbul’da 16 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü içerisinde "yabancı terörist savaşçı" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı. Firari 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde "yabancı terörist savaşçı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Firari durumda olan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.