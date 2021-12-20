  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu
Takip Et

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.