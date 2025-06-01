İstanbul'da dehşet! Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

İstanbul Arnavutköy'deki Asri Mezarlık'ta erkek bebek cesedi bulundu. Gece devriyesi sırasında mezarların arasında hareketsiz halde yatan bir bebek gören özel güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Anadolu Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta görevli olan Mesut Durmuş'un ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yerde yüzüstü şekilde yatan bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu belirtildi.

Bebeğin üzerindeki kıyafetlerde kan izleri olduğu ve yanında bir battaniyenin bulunduğu kaydedildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede detaylı bir çalışma yürüttü. Güvenlik önlemleri kapsamında alan, şeritlerle çevrildi.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.