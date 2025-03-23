İstanbul'da DEM Parti'den nevruz etkinliği

İstanbul'da DEM Parti'nin öncülüğünde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren kentin çeşitli noktalarından gelen katılımcılar, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Yenikapı Etkinlik Alanı'na alındı.

Nevruz etkinliği, saat 12.00'de nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan müzik grupları şarkılar seslendirdi, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

İmamoğlu'na destek verdi

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, nevruz kutlamalarının özgürlüğe ve demokrasiye vesile olması temennisinde bulundu.

Bakırhan, yargının bir siyasal hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Sayın İmamoğlu tutuklandı, hep birlikte izliyoruz. Sayın İmamoğlu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Özel'in mesajı okundu

Etkinlik sırasında bazı gruplar tarafından terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açıldı.

Etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okunduğu sırada topluluk içindeki bazı kişiler tepki gösterdi. Etkinliğe katılanlar arasındaki bazı gruplar, barikatları yıkarak sahneye çıkmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik, partililer tarafından engellenirken katılımcılara sakin olmaları yönünde çağrı yapıldı.