İstanbul'da deprem
AFAD'ın verdiği bilgilere göre; İstanbul Arnavutköy'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.
İstanbul'da deprem oldu. AFAD'ın verdiği bilgilere göre ise İstanbul Arnavutköy'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Karadeniz'de İstanbul, Arnavutköy açıklarında, saat 02.56'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini 4.1 olarak açıklarken, merkez üssünün şehrin Karadeniz kıyıları olduğunu bildirdi.