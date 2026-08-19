İstanbul'da deprem mi oldu? Adalar fayında deprem mi oldu? Son depremler listesi...
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geliyor. Depremin merkez üssü Adalar olarak açıklanırken küçük çaplı depremler korkuya neden oldu. Yoğun şekilde gelen soru "İstanbul'da deprem mi oldu" şeklinde...
Marmara Denizi'nde bugün 3'ten küçük üç deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler sonrası özellikle İstanbul halkı tedirgin olurken "İstanbul'da deprem mi oldu" sorusu hızlandı. Şimdi sık sık son depremler listesi sorgulanıyor.
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19 Ağustos son depremler listesi
17.41 - Akçadağ (Malatya) - 1.5
17.09 - Dicle (Diyarbakır) - 2.8
17.03 - Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) - 2.6
16.42 - Afrin, Halep (Suriye) - Reyhanlı (Hatay) - 1.9
16.08 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.2
15.05 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.5
13.38 - Sincik (Adıyaman) - 1.8
13.21 - Çan (Çanakkale) - 1.3
13.12 - Sincik (Adıyaman) - 1.4
13.10 - Kula (Manisa) - 0.9
12.58 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
11.29 - Battalgazi (Malatya) - 1.5
11.10 - Aslantaş Barajı - Kadirli (Osmaniye) - 2.2
10.53 - Merkez (Bolu) - 2.4
10.47 - Tavas (Denizli) - 1.0
10.37 - Menderes (İzmir) - 1.0
10.23 - Marmaris (Muğla) - 2.2
10.04 - Atatürk Barajı - Hilvan (Şanlıurfa) - 1.0
08.54 - İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) - 1.3
08.40 - Tuşba (Van) - 2.1
08.24 - Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - Akyaka (Kars) - 2.6
08.19 - Kaynaşlı (Düzce) - 1.2
08.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
07.49 - Kuyucak (Aydın) - 2.3
07.38 - Gürün (Sivas) - 2.3
06.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
06.11 - Kale (Malatya) - 1.2