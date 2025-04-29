İstanbul'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler Başakşehir'de bulunan binalarda inceleme yaptı.

Meydana gelen 6,2'lik depremin ve ardından devam eden artçı sarsıntıların ardından can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.

"39 ilçede aynı anda çalışmalarımız devam etmekte"

Ancak, deprem nedeniyle bazı binalarda hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, dün itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekiplerin incelemelerin ardından bazı binalar küçük çatlakları tespit edilip, fotoğrafı çekilerek sisteme yüklendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Mehmet Savaş, depremin ardından hasasr tespit çalışmalarına hemen başlanıldığını, 39 ilçede çalışmaların devam ettiğini kaydetti:

"İstanbul’da 23 Nisan deprem meydana gelmesinden sonra yapı işleri genel müdürlüğü olarak hasar tespit çalışmalarına hemen başladık.

İstanbul’da 39 ilçede aynı anda çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalarda vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve kamu yapıların hasar tespiti çalışmalarıyla başladık. Devam etmekteyiz.

Vatandaşlar gelen ihbarlar üzerine inşaat mühendisi ve mimarlar tarafından oluşan hasar tespiti ekiplerince yerinde bakanlık tarafından geliştirmiş olduğu bir afet sistemi, afet tespit sistemi aracılığıyla online bir şekilde tabletler üzerinden tespitler gerçekleştirmekteyiz.

Hasar tespit sistemine online şekilde tabletle bağlanıp bu tabletler üzerinden yapı ile ilgili genel bilgiler alınır. Görüntülemeler başlar. Bina ait fotoğraflar çekilir. Hasarlar varsa sisteme işlenir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olur. Şu an Başakşehir’de ilçesinde Boğazköy caddesindeyiz. Burada vatandaşlarımızdan gelen 5 tane ihbar. Arkadaşlarımız ihbarları incelediler"