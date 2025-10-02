İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı.

Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.