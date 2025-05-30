İstanbul'da dev denetim! 873 gözaltı, 1,7 milyon TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 29 Mayıs'ta kent genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 kişi gözaltına alındı. Denetimler, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla iki aşamalı olarak yürütüldü.

Denetimlerde 1447 personel görev aldı

Uygulamanın ilk etabı saat 20.00 ile 22.00 arasında 215 noktada yapıldı. Toplam 1447 personelin görev aldığı denetimlere, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci etapta ise 1303 personel, saat 22.00 ile 23.59 arasında umuma açık alanlarda denetimler gerçekleştirdi.

Toplamda 550 bin 751 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 569 kişinin de bulunduğu 873 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 27 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 299 mermiye el konuldu.

1733 gram uyuşturucu madde ve 1300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 1733 gram uyuşturucu madde, 1300 uyuşturucu hap, uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 490 TL, 140 Euro ve 20 Dolar ele geçirildi.

Ekipler tarafından 535 umuma açık iş yeri denetlendi; bir iş yerine işlem yapılırken, bir yabancı uyruklu şahıs hakkında da işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 milyon TL'lik trafik cezası kesildi

Trafikte yapılan kontrollerde 46 bin 973 araç ve 3 bin 758 motosiklet denetlenirken, toplam 2 bin 291 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem yapıldı. 24 araç trafikten men edildi, kesilen trafik cezalarının toplamı ise 1 milyon 737 bin 793 TL oldu.