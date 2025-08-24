İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 218 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda ayrıca 81 kilogram kimyasal katkı maddesinin bulunduğunu belirtti. Bakan, yabancı uyruklu 1 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Paylaşımında emniyet birimlerini tebrik eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."