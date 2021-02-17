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İstanbul'da doğal gaz kullanımı 3 günde yüzde 115 arttı

İstanbul'da doğal gaz kullanımı 3 günde bir önceki hafta aynı günlere göre yüzde 114,69 arttı.

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İstanbul’da kar yağışı ile birlikte doğal gaz kullanımında rekor artış yaşanıyor. İstanbul'da 3 günde doğal gaz kullanımı bir önceki hafta aynı günlere göre yüzde 114,69 arttı.

İGDAŞ verilerine göre doğal gaz kullanımı 13-14-15 Şubat 2021 tarihlerinde bir önceki hafta (6-7-8 Şubat) ile kıyaslandığında yüzde 114,69 oranında arttı. 

(Foreks)