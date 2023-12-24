İstanbul'da doktora saldıran zanlı tutuklandı
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Merkezi
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Doktor Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. (17) ve Burak Ş. (27) tarafından darbedildi.
İhbar üzerine hastaneye giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklandı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.