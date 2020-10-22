İstanbul'da eğitim uçağı düştü
İstanbul Hazerfen Havaalanı'ndan kalkan eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında boş araziye düştü.
Hazerfen Havaalanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında boş araziye düştü.
Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.
Bölgeye ambulans helikopter gönderilirken, ağır yaralı durumdaki pilot en yakın hastaneye sevk edilecek.
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