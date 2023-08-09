İstanbul’da El Kaide ve DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DAEŞ’e para topladıkları öne sürülenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri El Kaide ve DAEŞ’e para topladıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.