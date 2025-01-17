İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları belli oldu

İstanbul’da depreme dayanıklı konutların inşası için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları belli oldu.

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapmaya gerek yok. İlçe belediyelerine başvuru yapmak yeterli oluyor. Kampanyaya başvurular hâlâ devam ediyor.

Kampanya kapsamında hak sahibine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Ayrıca, taşınma masrafları için 100 bin TL tahliye desteği veriliyor.

"Yarısı Bizden" Kampanyasından kimler yararlanabilir?

Kampanya İstanbul'un tüm ilçelerindeki riskleri yapıları kapsıyor. Fakat, yeni projelerdeki binanın (otopark ve sığınak hariç) eski yapının bir buçuk katını geçmemesi şartı var.

Ne kadar destek veriliyor?

Kampanya kapsamında hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği veriliyor. Ayrıca, ikinci ve diğer konutlar için kredi desteği 1 milyon 400 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İş yerleri için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği veriliyor.

Taşınma desteği de veriliyor

Hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 100 bin TL tahliye desteği de veriliyor. Ancak, bina içinde kiracı bulunuyorsa, tahliye desteği kiracıya ödeniyor.

Alan bazlı dönüşüm projelerinde, TOKİ ve Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile iş birliği yaparak büyük ölçekli projelere destek sağlanıyor. Bu tür projelerde, hak sahiplerinin borçları uzun vadeli ve uygun koşullarla taksitlendiriliyor.

Kredi geri ödemeleri nasıl yapılacak?

Yapı ruhsatını almalarından iki yıl sonra kampanyadan yararlanan hak sahipleri kredi ödemelerine başlıyor.

Kredilerin ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise TÜFE oranının yarısı kadar faiz işleniyor ve 10 yıla kadar vade imkânı sunuluyor.

Dönüşüm projelerinde ise ödemeler şu aşamalarla gerçekleşiyor:

- İş başlangıcında Yüzde 30,

- Taşıyıcı sistem tamamlandığında Yüzde 30,

- Sıva aşamasında Yüzde 30,

- Yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme yapılıyor.