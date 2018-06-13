ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

İstanbul'da fabrika yangını

Kağıthane Cendere’de bir fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangının sürdüğü görülürken, gökyüzü dumanla kaplandı.

İstanbul'da fabrika yangını
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çalışmalara havadan da destek veriliyor.

Kaynak: AA

Son dakika kağıthane candere kağıthane yangın

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.