İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu

İstanbul'da akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Sultangazi, Silivri, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Ümraniye'de etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrildi. İlçede rüzgar nedeniyle 2 tekne battı.

Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

Cadde, güvenlik şeridiyle çevrilerek trafiğe kapatıldı

Sultangazi 75. Yıl mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde bir binanın çatısının uçması sonucu iki otomobil ile bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Cadde, güvenlik şeridiyle çevrilerek trafiğe kapatıldı.

Yeşilköy Baharistan sokakta sitenin içinde park halindeki aracın üstüne ağaç devrildi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Galeri Caddesinde yola ağaç devrildi.

Çatı uçmasında 7 araç hasar gördü

Bayrampaşa Girne caddesinde bir binanın çatısı uçtu ve bir araç hasar gördü. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180. sokakta ise çatı uçması sonucu 7 araçta hasar oluştu. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarda bulundu.

Ayrıca Eyüp Refhan Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arkasındaki binada çatı uçması olayında bir araç zarar gördü.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Arguvan sokakta ise evlerin çatılarından kopan parçaların yollara savrulmasından dolayı 2 araçta küçük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerinde çalışmalarda bulundu.

Çatı uçması olayları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Öte yandan İstanbul İtfaiyesi'nden aldığı bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bağcılar, Avcılar, Güngören, Bahçelievler, Sultangazi ve Eyüpsultan'dan yoğun ihbarlar alındı.