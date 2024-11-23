İstanbul'da fırtına etkili oluyor: İDO ve Şehir hatları pek çok seferi iptal etti

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamalara göre, bazı seferler iptal edildi.

İDO’dan iptal edilen seferler

İDO’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şu seferler kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek:

* 07.45 Yenikapı-Yalova

* 08.00 Pendik-Yalova

* 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

* 08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

* 09.00 Pendik-Yalova

* 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

* 09.45 Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova

* 10.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Şehir hatları seferlerinde aksamalar

Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada ise, şu güzergâhlarda aksamalar yaşandığı bildirildi:

* Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı: Moda uğraması yapılamıyor.

* Büyükada-Sedef Adası Hattı: Seferler iptal edildi.

* Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı: Ortaköy uğraması yapılamıyor.

* Paralel Hat Seferleri: Ortaköy uğraması gerçekleştirilemiyor.