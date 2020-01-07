İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor

07 Ocak 2020

İstanbul genelinde genelinde iki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken metrobüslerde de yoğunluk oluştu.

Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarından metroya aktarma yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken metrobüse binmek isteyenler de uzun süre kuyrukta bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 67'ye ulaştığı gözlendi.

Bazı cadde ve yollardaki su birikintisi de sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çam ağacı devrildi

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Nil Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Elektrik tellerine takılan ağaç, bir evin önündeki duvarın da yıkılmasına neden oldu.

Bu arada, İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi. Şehir hatları seferleri ise Kadıköy ve Üsküdar iskelelerinden devam ediyor.

Ayrıca fırtına nedeniyle Moda Sahili'ne demirleyen Rus gemisi fırtınanın dinmesi için bekleyişini sürdürüyor.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.

Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ile Balıkesir'in Balya ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çan'da tüm okullar, Ayvacık'ta da taşımalı eğitim merkezleri bir gün tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Balya ve çevresinde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımalı sistem kapsamında gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA