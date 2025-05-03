İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.