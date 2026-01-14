İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin belgesi şartı getirildi

İstanbul Valiliği, gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde “gıda konusunda sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda denetim ve uygulamaların sıkılaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, gıda güvenilirliğine ilişkin yetki, görev ve sorumlulukların ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlendiği hatırlatılarak, gıda işletmelerinin birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Gıda işletmelerine kamera sistemi

Alınan kararlar kapsamında, İstanbul’daki gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak. Kamera kayıtlarının en az 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunlu olacak. Denetimler sırasında bu kayıtların yetkili birimler tarafından incelenebileceği belirtildi.

Seyyar satış araçlarına sıkı denetim

Valilik açıklamasında, seyyar satış araçlarına yalnızca belediyeler tarafından yapılacak titiz incelemelerin ardından izin belgesi verileceği ifade edildi. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyeceği, izin verilen araçların ise gıda güvenilirliği açısından düzenli olarak takip edileceği kaydedildi.

İlaçlama ve zehirlenme vakalarına koordinasyon

İlaçlama hizmeti veren firmalar ile bu hizmetin uygulandığı işletmelerin denetleneceği, mevzuata aykırı uygulamalara idari işlem uygulanacağı ve gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Olası bir gıda zehirlenmesi vakasında ise Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi (GAMER) aracılığıyla ilgili kurumlar arasında hızlı koordinasyon sağlanacağı ifade edildi.

Mevzuata aykırı işletmelere mühürleme

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelerin mühürleneceği ve kolluk birimlerine bildirileceği aktarıldı. Mührün bozulması veya izinsiz faaliyetin sürdürülmesi halinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.