İstanbul'da gıda zehirlenmesi alarmı... 3 kişi ölmüştü, aynı otelde 2 yeni vaka daha!

Çarşamba günü Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Otelde kaldıkları süre boyunca İstanbul'u gezen aile Ortaköy'de tükettikleri yiyeceklerin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aileden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba ise hastanede tedavisi sürüyor.

Aynı otelde 2 benzer vaka

Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken durumların da iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor.