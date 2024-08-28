İstanbul'da gündüz geceye döndü! AKOM ve Meteoroloji peş peşe uyarmıştı: Beklenen yağmur başladı

Dün başlayan yağışlar, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kabataş, Karaköy ve Eminönü gibi merkezi bölgelerde meydana gelen yağışlar nedeniyle tramvay ve teleferik seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

Meteoroloji ve AKOM’un yaptığı uyarılar, şiddetli yağışların bugün de devam edeceğini ve batı, kuzey bölgeleri ile Boğaz çevresinde daha etkili olacağını işaret ediyor. Vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

Meteoroloji'nin güncel uyarısına göre, yağışların saat 15.00’e kadar şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. Özellikle batı ve kuzey kesimlerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklar meydana gelebilir. İBB tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ulaşımda aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKOM verilerine dayanarak, İstanbullulara bu süreçte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle öğleden sonra yağışların etkili olacağı vurgulanırken, herhangi bir olumsuz durumda vatandaşların ALO 153 hattı ile iletişime geçmeleri gerektiği ifade edildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasını ve gerektiğinde tedbirlerin alınmasını öneriyor.