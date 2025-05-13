İstanbul’da güne depremle başladı: Naci Görür uyardı!

İstanbul yeni güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 07.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6,84 kilometre olarak ölçüldü.

Naci Görür: Stres alan değişimleri devam ediyor

Depremin ardından değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz segmentinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, bu bölgedeki stres alanı değişimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanl değişimleri devam ediyor. Sevgiyle. pic.twitter.com/JpQz29xZ9f — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 13, 2025

Artçılar sürüyor

Bu sabahki deprem, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntılar arasında yer aldı. 13 saniye süren o depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamış, ancak kentte büyük paniğe neden olmuştu.