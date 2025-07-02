İstanbul'da gürültüye 10 milyon TL'lik ceza!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024 yılında gerçekleştirdiği gürültü denetimleri kapsamında 47 işletmeye toplam 10 milyon 646 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

İBB’nin verdiği bilgilere göre, yıl boyunca kent genelinde 3 bin 90 denetim yapıldı. Cezaların büyük kısmı, müzik yayını izni olmadan faaliyet gösteren ya da yasal saatlerin dışında yayın yapan işletmelere kesildi.

2022 yılında yönetmelik yürürlüğe girmişti

Açıklamada, 2022 yılında yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'yle birlikte çeşitli alanlardaki ses sınırları ve saat düzenlemelerinin netleştiği hatırlatıldı. Buna göre:

- Endüstri tesisleri gece saatlerinde 55 desibeli aşamıyor,

- Şantiyeler yalnızca 10.00–22.00 saatleri arasında çalışabiliyor,

- Açık hava etkinliklerine saat 01.00’e kadar izin verilirken,

- Havai fişek gösterileri sadece 20.00–22.00 arasında yapılabiliyor.

15 milyondan fazla kişi etkilendi

İBB, kentteki gürültü kirliliğinin daha iyi takip edilebilmesi amacıyla "Stratejik Gürültü Haritaları"nı da güncelledi. Toplam 343 bin hektarlık bir alanda hazırlanan haritalar, kara yolları, demiryolları, havalimanları, sanayi tesisleri ve eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültü seviyelerini kapsıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 15 milyon 770 bin kişinin gürültüden etkilendiği tespit edildi. Yönetmelikte belirtilen 55 desibel sınırını aşan gürültüye maruz kalan 436 bin konutta 1 milyon 755 bin 900 kişi yaşarken, 1018 okul ve 111 hastane de bu sınırın üzerinde bir ortamda faaliyet gösteriyor.

Gürültüden en fazla etkilenen ilçe Küçükçekmece

Gürültüden en fazla etkilenen ilçeler ise Küçükçekmece (98 bin 700 kişi), Esenyurt (97 bin 600 kişi) ve Ümraniye (94 bin kişi) olarak sıralandı.

Vatandaşların gürültüyle ilgili şikayetlerini İBB Çözüm Merkezleri’ne ya da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na iletebilecekleri hatırlatıldı.