İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölümüne inceleme
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı." denildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı." denildi.
Sağlık Bakanlığı, "Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesinin sağlanacağını" bildirdi.
Kaynak: AA