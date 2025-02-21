İstanbul'da hafta sonu sınav ve eğitimlere ara verildi!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayatı etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da hafta sonu yapılması planan eğitim ve sınavların iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."