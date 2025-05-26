İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
İstanbul’da haftanın ilk iş günü, sabah saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte trafik yoğunluğu kritik seviyelere çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, 08.25 itibarıyla kent genelinde yoğunluk oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte, İstanbul trafiğinde ciddi aksamalar yaşandı. İBB verilerine göre 08.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı yağış uyarılarının ardından, gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda ve D-100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi. Kadıköy yönünde araçların güçlükle ilerlediği gözlemlendi.
İBB yetkilileri, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarırken, toplu taşıma kullanımının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.