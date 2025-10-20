İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa ve Anadolu yakalarında birçok noktada araçlar güçlükle ilerlerken, toplu taşıma duraklarında da kalabalıklar oluştu.

Köprü ve tünel geçişlerinde uzun kuyruklar

Kentte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli yönünde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Her iki yaka arasında geçiş yapan sürücüler, köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.

Avrupa Yakası'nda durma noktasına gelen trafik

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunun Ankara istikametinde, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy çevresinde trafik ağır ilerledi. TEM Otoyolu üzerinde ise Mahmutbey Gişeleri, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde yoğunluk arttı.

Anadolu Yakası'nda uzun kuyruklar

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar trafik neredeyse durma noktasına geldi. Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan başlayan yoğunluk, sabah saatleri boyunca devam etti.

TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e uzanırken, Ankara istikametinde de Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla arasında sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaza trafiği daha da artırdı

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde meydana gelen kaza nedeniyle yolun bir süre trafiğe kapanması, bölgede uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Toplu taşımada da yoğunluk yaşandı

İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde metrobüs, metro, otobüs ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk oranı yüzde 71'e çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik verilerine göre, sabah saatlerinde şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar yükseldi. Yoğunluk oranı Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 seviyelerine ulaştı.