İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da trafik, sabah saatlerinden itibaren birçok bölgede yoğunlaştı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Bostancı ile Avrasya Tüneli arasındaki Edirne istikametinde araçlar yavaş ilerlerken, Göztepe ile Kartal arasında da Ankara yönünde yoğunluk görüldü.

TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe ve Ataşehir bölgelerinde her iki yönde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Köprü ve tünel geçişlerinde yoğunluk

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde sabah saatlerinde araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ve Çağlayan gibi noktalarda trafik yoğunluğu artarken, Avcılar yönünde trafik daha akıcı seyretti.

Mecidiyeköy istikametinde yan yolda meydana gelen zincirleme kaza sonucu bir şeridin kapanması trafikte ek gecikmelere neden oldu.

Toplu taşıma duraklarında yoğunluk

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Bu durum, hattın bazı duraklarında kalabalıklar oluşmasına yol açtı. Arızanın etkisi Altunizade metrobüs durağında da hissedildi ve vatandaşlar uzun bekleyişler yaşadı.

Trafik haritası verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cep Trafik haritasına göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda %54, Anadolu Yakası’nda %67 olarak ölçüldü. Genel trafik yoğunluğu ise %60’a ulaştı ve sabah saatlerinde sürücüler trafikte zorlu anlar yaşadı.